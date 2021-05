Coronavirus, D’Amato: “Nel Lazio pronti a vaccinare durante le partite degli Europei di calcio”

“Nel Lazio pronti a vaccinare durante le partite degli Europei di calcio”: parola dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato intervenuto sul tema particolarmente discusso in questi giorni attraverso una nota.

“Il Servizio sanitario regionale è pronto a eseguire le vaccinazioni anche in occasione dei prossimi Europei di calcio che la città di Roma ospiterà - ha spiegato D’Amato -. Qualora ci venisse richiesto dalla competente Federazione siamo in grado di allestire dei punti di somministrazione dei vaccini durante gli eventi sportivi.

Il modello è quello già sperimentato in America dalla NBA e nello specifico dai Milwaukee Bucks che ha vaccinato i propri tifosi tra il primo ed il secondo tempo delle partite di basket” ha aggiunto D’Amato sottolineando come la campagna vaccinale si avvia verso una “nuova” fase . “Nel prossimo mese - conclude infatti l’assessore regionale alla Sanità - la campagna vaccinale entrerà in una fase in cui dovrà essere maggiormente proattiva soprattutto rivolta alle fasce di età più giovani”.