Terza dose, al via le prenotazioni per gli under 18. Riservate ai fragili tra i 12 e i 15 anni

Inizieranno alla mezzanotte di lunedì 27 dicembre le prenotazioni per la dose di richiamo di vaccino anti covid per la fascia di età 16-17 anni e alla fascia di età 12- 15 anni. Lo annuncia l'assessorato alla Sanità della Regione.

Il Lazio dunque dà il via libera alla dose booster anche per la fascia di età under 18. In particolare nella fascia di età 12-15 anni le prenotazioni saranno disponibili per ragazzi con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti preesistenti, contenute nell'elenco della circolare del ministero della Salute. Tra queste rientrano fibrosi polmonare, malattie respiratorie, scompenso cardiaco, patologie neurologiche, diabete di tipo 1 e 2, fibtosi cistica, sindrome di down, obesità.

Le prenotazioni saranno possibili sul portale della Regione a questo link: salute lazio