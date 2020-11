Coronavirus Lenola, primo drive-in organizzato dall'amministrazione: eseguiti 187 test rapidi

Il Comune di Lenola ha organizzato per la giornata di oggi, 22 novembre, un drive in per l'esecuzione di test rapidi antigenici alla popolazione. Il servizio si è svolto questa mattina in località "Carduso" ed è stato possibile grazie alla collaborazione con la protezione civile di Lenola e all'Avis e alla convenzione con il laboratorio di analisi Galeno Med.

Sono stati effettuati complessivamente 187 tamponi rapidi antigenici, dai quali si è registrata la positività nel 2.14% dei casi. "Grazie ad una scrupolosa organizzazione - ha spiegato l'amministrazione - il tutto si è svolto nella massima sicurezza e con tempi di attesa di pochissimi minuti. Verrà valutata, nei prossimi giorni, la possibilità di effettuare un nuovo drive In".