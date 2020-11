Coronavirus Lenola, aumentano ancora i casi: il sindaco proroga la chiusura delle scuole

Restano ancora chiuse le scuole a Lenola. Questo quanto deciso dall’Amministrazione con il sindaco Fernando Magnafico che ha firmato ieri la nuova ordinanza con oggetto “misure precauzionali eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19” e con cui si proroga la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a tutto il 20 novembre.

Aumentano ancora, infatti, i contagi da coronavirus nel piccolo paese pontino: sono stati 7 ieri, sabato 7 novembre, secondo i dati diffusi dalla Asl con il bollettino giornaliero, 22 da inizio mese. Questo provvedimento arriva in seguito a quello di una settimana fa con cui era stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza “per tutelare la salute della popolazione vista la situazione eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria in atto suscettibile di evoluzione negativa”.

La nuova ordinanza arriva anche in considerazione del fatto, si legge nel testo, “che nel Comune di Lenola sono stati individuati più di quaranta casi di positività da Covid-19 e non sono ancora terminati gli accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie” e dopo aver sentito il “funzionario Asl territoriale del Dipartimento di Prevenzione con il quale è stata condivisa la necessità di porre in essere ulteriori misure precauzionali in attesa di eventuali disposizioni del Dipartimento stesso”.

Con il nuovo provvedimento, quindi, il sindaco Magnafico ha prorogato la “sospensione dell’attività didattica in presenza con la conseguente chiusura dei relativi plessi, di tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado sino al 20 novembre 2020, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti concertati con il Dipartimento di prevenzione di zona dell’azienda Asl di Latina”.