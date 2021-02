“La prima cosa che indosso prima di uscire”, la campagna per l’uso della mascherina

L’iniziativa della Regione Lazio rivolta in particolare ai più giovani. Zingaretti: "Indossare la mascherina vuol dire creare una protezione per se stessi, ma soprattutto per chi ci sta vicino"

Indossare la mascherina come primo pensiero della giornata: questo il concept creativo della campagna lanciata dalla Regione Lazio. Un’iniziativa pensata per promuovere, soprattutto tra i più giovani, l’uso della mascherina come strumento per contrastare la diffusione del coronavirus. Al centro della campagna ragazze e ragazzi ritratti mentre si vestono per uscire di casa che indossano, come unica cosa, la mascherina chirurgica. Il claim recita: “La prima cosa che indosso prima di uscire”.

“Si tratta - spiega lo stesso Ente attraverso una nota di presentazione dell’iniziativa - di una campagna di comunicazione, che sarà veicolata principalmente su tutti i canali social della Regione, che intende diffondere un messaggio di protezione, provando a mettere in campo sentimenti di empatia e partecipazione, nei confronti di una sfida a cui tutti siamo stati chiamati dall’anno scorso per combattere il virus. Allo stesso tempo la campagna si fonda su un invito, anche ironico e paradossale, che ha l’obiettivo di entrare in sintonia con la fascia di popolazione che più di tutte usa i social e le nuove tecnologie, ovvero i giovani, e che, nel contempo, gioca un ruolo fondamentale per vincere questa battaglia.

La mascherina, è bene ricordarlo, è uno strumento fondamentale per evitare la diffusione del virus, e insieme al distanziamento fisico e all'igiene ripetuta e costante delle mani, è una misura di protezione insostituibile per la riduzione del contagio da Covid 19. La Regione Lazio, dunque - conclude la nota -, scende in campo proprio per sensibilizzare i cittadini, e in modo particolare i più giovani, all'uso corretto e quotidiano della mascherina. Per uscire dalla pandemia e sconfiggere questo nemico invisibile c’è bisogno della collaborazione e dell’aiuto di tutti, quindi ricordiamoci di indossare la mascherina prima di uscire.

"Indossare la mascherina vuol dire creare una protezione per se stessi, ma soprattutto per chi ci sta vicino - ha detto il presidnete Nicola Zingaretti -. Per questo la Regione Lazio ha lanciato oggi una nuova campagna di comunicazione sull'uso delle mascherine, con l'obiettivo di sensibilizzare ancora una volta i cittadini, soprattutto quelli più giovani, all'utilizzo di questo fondamentale dispositivo di protezione. Ogni giorno nel Lazio si fanno migliaia di vaccini, oggi supereremo quota 250mila persone vaccinate, ma non basta. Per sconfiggere questo virus è necessario continuare a rispettare le regole, mantenere il distanziamento, evitare assembramenti ma soprattutto indossare le mascherine. Per uscire dalla pandemia oggi più che mai c'è bisogno della collaborazione di tutti. La Regione Lazio c'è e continua a fare la sua parte".