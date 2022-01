Coronavirus, mascherine Ffp2 a prezzo calmierato: costeranno 75 centesimi ciascuna

In arrivo le mascherine Ffp2 a prezzo calmierato, a 0,75 euro ciascuna, anche nelle farmacie della provincia di Latina. L’annuncio da parte del Governo dopo che la Struttura del Commissario per l'emergenza Covid-19, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite circa la vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti.

Un intervento circa il prezzo delle mascherine Ffp2, infatti, si è reso necessario in seguito proprio alle ultime disposizioni del Governo. Dal 25 dicembre scorso, infatti, queste sono obbligatorie in molti luoghi situazioni, come ad esempio in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, come anche su tutti i mezzi di trasporto. Inoltre, secondo l’ultimo decreto del 29 dicembre, le Ffp2 sono obbligatorie anche per quanti devono rispettare quello che è stato definito il periodo di “autosorveglianza”, vale a dire coloro che hanno avuto un contatto stretto con una persona positiva al coronavirus ma che hanno ricevuto la dose booster o la seconda dose da meno di quattro mesi.

Il prezzo concordato, come comunicato dal Governo è pari a 0,75 euro a mascherina. L’accordo sarà siglato a breve e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria.