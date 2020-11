Coronavirus Minturno: 126 nuovi contagi a novembre. Tutti gli aggiornamenti

Sono 126 nel solo mese di novembre i nuovi positivi nel comune di Minturno. Di questi, solo due sono però ricoverati. L'aggiornamento arriva dal sindaco Gerardo Stefanelli, che spiega anche quali sono le fasce di età interessate dal contagio di questa seconda ondata nel suo comune.

Nove persone sono giovanissimi e hanno meno di 20 anni; la maggior parte, ben 55 cittadini contagiati, hanno invece tra i 21 e i 40 anni; 38 hanno tra i 41 e i 60; 19 tra i 61 e gli 80 anni mentre solo 5 sono over 80. Come dimostrano i dati c'è una prevalenza di persone molto giovani tra le quali il virus continua a circolare. "Sono tantissimi i contagi all’interno delle famiglie - spiega il primo cittadino - :sia tra conviventi che tra familiari non conviventi".

Proprio dal Comune di Minturno nei giorni scorsi è partita l'iniziativa dello screenig gratuito rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie I test rapidi antigenici, su base volontaria ed effettuati in un laboratorio privato, sono partiti la scorsa settimana e andranno avanti anche nei prossimi giorni.