Coronavirus Minturno, 40 gli attuali positivi: sei nuclei familiari generano 28 positività

Il punto dei contagi e dei positivi nel comune di Minturno fornito dal sindaco Gerardo Stefanelli che offre un quadro completo anche rispetto all'età dei pazienti. Gli attuali contagiati sono complessivamente 40, la maggior parte dei quali senza alcun sintomo altri con sintomi blandi, mentre un solo paziente è ricoverato.in ospedale.

I contagi, come confermato dai link epidemiologici, avvengono per lo più in famiglia: sei nuclei familiari hanno generato 28 positività. L'età media dei positivi è di 37 anni. In particolare due sono i contagi di bambini da 0 a 10 anni; otto casi tra gli 11 e i 20 anni; quattro tra i 21 e i 30; otto tra i 31 e i 40 anni; ancora otto tra i 41 e i 50; quattro casi sono relativi a fasce di età comprese rispettivamente tra 51 e 60 anni e tra 61 e 70 anni; due infine i casi tra i 71 e gli 80 anni.

Tra i contagiati ci sono 19 donne e 21 uomini. Quattro persone sono risultate positive a Minturno in tutto il mese di settembre, altre quattro nell'arco temporale dal 1 all'11 ottobre, mentre nelle settimane successive i casi sono cresciuti molto più in fretta: 10 si sono registrati nella settimana compresa tra il 12 e il 18 ottobre, ben 18 in quella dal 19 al 25 ottobre, altri 4 dal 26 ottobre in poi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A conti fatti Minturno conta un contagiato ogni 500 abitanti. "Quel contagiato potresti essere tu, o la persona vicino a te - commenta il sindaco Stefanelli sulla sua pagina Facebook - per questo è importante indossare la mascherina, ed evitare il più possibile occasioni di contatti ravvicinati con altre persone senza dispositivi di protezione individuale. Dipende da ognuno di noi. Con equilibrio, senza isterismi e senza negazionismi".