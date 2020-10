Coronavirus Minturno: confermata la positività di due alunni del Liceo, un'altra classe in quarantena

Aggiornamenti dal comune di Minturno. Nella giornata di sabato 17 ottobre sono stati effettuati tamponi rapidi al drive-in straordinario allestito sul lungomare di Scauri, esclusivamente dedicato a studenti, docenti e personale delle scuole. Arrivano ora alcune precisazioni da parte del sindaco Gerardo Stefanelli. Due alunni del Liceo scientifico erano risultati positivi e sono stati sottoposti a tampone molecolare. Ieri, 18 ottobre, è arrivata per loro la conferma della positività. L'intera classe resta dunque in quarantena. In isolamento domiciliare preventivo c'è anche però un'altra classe quarta per un caso "derivante, sembra - spiega il primo cittadino - da un contatto durante un'attività sportiva extrascolastica".

"Il caso positivo che aveva dato luogo alla quarantena della classe quarta della scuola Balbo - scrive ancora il sindaco Stefanelli - è stato poi smentito da un successivo tampone, a testimonianza di quanta cautela occorre in ogni singolo caso. Altri casi di positività si stanno manifestando nel territorio del nostro comune, con positività plurime all'interno dei nuclei familiari a testimonianze che purtroppo i cluster familiari sono i più numerosi e insidiosi. Altri casi sospetti aspettano di essere confermati in alcuni alunni di altri istituti del territorio, ma la velocità del riscontro con i tamponi rapidi, e le misure di protezione e contenimento adottate nelle scuole dimostreranno la loro efficicia nel salvaguardare la salute dei nostri ragazzi .Gli organi scolastici e le Autorità sanitarie stanno adottando i protocolli previsti nei singoli specifici casi. Bisogna avere fiducia nelle Istituzioni".