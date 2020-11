Coronavirus Minturno: casa di riposo in “bolla sanitaria” a Scauri. L’ordinanza del sindaco

E’ stata istituita la cosiddetta “bolla sanitaria” intorno alla residenza sanitaria per anziani “Domus Aurea” di Scauri. Nella giornata di oggi, sabato 28 novembre, il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha infatti emanato un’apposita ordinanza con “misure precauzionali” per la struttura.

“A seguito del riscontro di alcune positività all’interno della Residenza sanitaria per anziani ‘Domus Aurea’ sita in Scauri, e su comunicazione della Asl di Latina, ho adottato apposita ordinanza" ha spiegato il primo cittadino attraverso un post sulla sua pagina Facebook. "Aspettiamo ora i riscontri al tampone molecolare augurandoci che tutto possa andare per il meglio".

L’ordinanza, si legge nel documento, si è resa necessaria proprio in seguito alla nota con cui il “Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina ha segnalato casi di positività al Covid-19 tra gli operatori” della casa di riposo. Si dispone:

- il divieto di ammissione all'interno di nuovi ospiti;

- il divieto di uscita degli ospiti già presenti nella struttura in questione, fino all'esecuzione dei test di carattere molecolare;

- il collocamento in isolamento fiduciario, presso il proprio domicilio, degli operatori risultati positivi al test antigenico, in attesa della conferma tramite quelli molecolari;

- l'attivazione delle procedure e dei protocolli previsti per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- l'adozione delle misure precauzionali, idonee a scongiurare il diffondersi del contagio tra gli ospiti e tra gli operatori in servizio presso la suddetta struttura;

- l'esecuzione degli opportuni interventi di sanificazione e di igienizzazione.