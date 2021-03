Coronavirus Minturno, casi più che dimezzati a febbraio. Ma il sindaco avverte: “Non abbassare l’attenzione”

Contagi più che dimezzati nel mese di febbraio anche a Minturno che segue l’andamento della curva della provincia pontina (2820 casi a febbraio a fronte degli oltre 5mila di gennaio). Nella città del sud pontino, infatti, nel mese che si è appena concluso sono stati 99 i casi di coronavirus riscontrati tra i residenti, un terzo dei quali però sono concentrati nell’ultima settimana che ha fatto registrare un aumento del numero dei contagi giornalieri come anche accaduto nell’intero territorio provinciale.

Sono stati 32 i positivi a Minturno tra il 21 e il 28 febbraio con punte di 8 contagi in un giorno come accaduto ieri. Ad oggi, come riferisce il sindaco Gerardo Stefanelli che traccia un bilancio della situazione attuale, 6 persone sono ricoverate in ospedale e a febbraio è stato registrato anche un decesso.

Facendo un raffronto con i mesi precedenti possiamo vedere come indubbiamente a febbraio ci sia stato un rallentamento della corsa del Covid-19: a gennaio, infatti, a Minturno sono stati 211 i casi, 256 a dicembre e 203 a novembre. Ma il primo cittadino si rovolge comunque ai cittadini: "Se confrontiamo con i dati dei mesi precedenti - ha detto il sindaco Stefanelli -, l'indice di contagio è sicuramente diminuito ma non bisogna smettere di prestare attenzione e rispettare le regole di convivenza con il virus”