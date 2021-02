Coronavirus Minturno, inversione di tendenza: si abbassa l’età media dei contagiati

Un inversione di tendenza con l’età media dei contagiati da coronavirus che si abbassa, mentre permane, invece, la dominanza dei link familiari in città: a fare il bilancio della situazione a Minturno è lo stesso sindaco Gerardo Stefannelli con un post su Facebook attravreso cui fornisce gli agggiornamenti ai cittadini sull'emergenza Covid-19.

Nella terza settimana di febbraio, infatti, i nuovi casi registrati fra i residenti del comune di Minturno sono stati 10, 59 quelli invece accertati in tutto il mese in corso che sta facendo registrare un andamento in calo rispetto a gennaio.

Ma, spiega il primo cittadino, “se esaminiamo i dati relativi all'ultima settimana, possiamo notare un inversione di tendenza”. Dei 10 nuovi positivi, infatti, “4 sono minorenni e la media dell'età dei contagiati è scesa a 31 anni circa. Si confermano invece - conclude Stefanelli - i link familiari”. Un dato quest’ultimo che mette in evidenza l’importanza del rispetto delle misure anti-Covid anche all’interno dei nuclei familiari, con gli amici e i parenti più stretti.