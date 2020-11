Coronavirus Minturno: avviato lo screening anti covid sugli alunni delle elementati e medie del comune

E' partito oggi, 19 novenbre, uno screening anti covid su tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie del comune di Minturno. Il servizio proposto dall'amministrazione comunale è iniziato nel pomeriggio sui primi 80 ragazzi che sono stati sottoposti ai test antigenici rapidi presso il laboratorio Clanis.

Il servizio scuola del Comune e le direzioni scolastiche si stanno coordinando per programmare, nelle prossime settimane, l'esame di tutti i ragazzi. Arriverà direttamente sul telefonino dei genitori un messaggio del laboratorio con l’indicazione della data e dell’ora dell’esame in modo da evitare file, sovraffollamenti e perdite di tempo.

Lo screening, effettuato su base volontaria e non obbligatoria, è realizzato con l’utilizzo di fondi comunali e non si sostituisce alle attività di competenza delle autorità sanitarie, ma può contribuire a dare maggiore serenità a tutto l’ambiente scolastico anche in virtù delle nuove disposizioni sanitarie, che non impongono più l’obbligatorietà del tampone per rientrare a scuola dopo una quarantena.