Coronavirus, il sindaco di Minturno fa il punto della situazione: 123 positivii. L'età media è 40 anni

La situazione dei contagi da Covid è in continua evoluzione nel comune di Minturno. A fare il punto della situazione, dati alla mano è il sindaco Gerardo Stefanelli il quale sottolinea che nella realtà i numeri dei positivi sono sicuramente maggiori in quanto ci sono persone che, positive al tampone rapido antigenico, sono in attesa di sottoporsi al tampone molecolare della ASL.

Attualmente positive 123 persone di cui 64 donne e 59 uomini la cui età media è di 40 anni.

La suddivisione per fasce di età è la seguente:

0-10 anni: 7 casi

11-20 anni: 10 casi

21-30 anni: 20 casi

31-40 anni: 28 casi

41-50anni: 23 casi

51-60anni: 14 casi

61-70anni: 9 casi

71-80 anni: 7 casi

81-90 anni: 5 casi

Per quanto riguarda l’evoluzione contagio nelle ultime settimane nell’ultima settimana di ottobre ci sono stati 26 nuovi casi, nella prima settimana di novembre 34 casi e nella seconda settimana di novembre 35 casi.

Attualmente sono quattro le persone ricoverate.