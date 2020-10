Coronavirus Minturno, test sugli studenti: il sindaco Stefanelli fa il punto sui risultati

Sono stati convocati per la mattinata di ieri presso l’ospedale di Gaeta gli studenti e i professori delle classi del Liceo scientifico Alberti, delle scuole elementari di Minturno, delle medie della città e della frazione di Scauri che dovevano essere sottoposti al tampone antigenico per porre fine alla quarantena determinata da alcune positività al coronavirus riscontrate all’interno di alcune classi.

A fare il punto della situazione sui risultati è oggi il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli con un post sulla sua pagina Facebook.

“Buone notizie dai drive test a Gaeta” scrive il primo cittadino che spiega: “Tutti negativi i ragazzi, precedentemente posti in quarantena, frequentanti le scuole medie di Scauri e di Minturno e le scuole elementari di Minturno alta. Una positività da riscontrare con il tampone molecolare tra i ragazzi del Liceo scientifico già in quarantena dalla settimana scorsa. Due positività da riscontrare per un ragazzo e una ragazza residenti in altri comuni che frequentano altre classi del Liceo”.

Domani, conclude il sindaco di Minturno “proporrò alla giunta comunale di avviare, con fondi comunali, uno screening generale su tutte le scuole elementari e medie del Comune. Facciamo noi qualcosa in più rispetto ai protocolli ordinari”.