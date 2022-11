Covid-19 e miocarditi, Adinolfi: “Ue approfondisca sui rischi dei vaccini per i più giovani”

“Sui rischi della vaccinazione" contro il Covid-19 "per i più giovani serve un approfondimento”: a parlare è il parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi che parte da quanto accaduto in Australia.

“L’Australia sconsiglia la quarta dose ai più giovani in quanto il rischio di sviluppare miocardite è troppo alto - ha affermato l’eurodeputato di Latina -. L’Unione europea sta per autorizzare invece anche la somministrazione per i più piccoli. Fermo restando quanto sia importante la vaccinazione per contrastare il Covid-19, ritengo sarebbe comunque opportuno approfondire questa problematica per capire meglio e magari aiutare chi è perplesso a superare i dubbi.

Come Lega Gruppo ID, tempo fa, avevamo già sollecitato un intervento della commissione per approfondire il problema e chiarire meglio la casistica” conclude Adinolfi