Rifiuti, nei giorni di zona rossa sospeso il servizio nei Centri di Raccolta fissi a Latina

Sospeso il servizio dei Centri di Raccolta fissi di via Bassianese e di via Massaro a Latina nei giorni di zona rossa (vale a dire dal 24 al 27 dicembre e poi ancora dal 31 dicembre al 3 gennaio, il 5 e 6 gennaio). Questo quanto deciso da Abc, l’Azienda per i Beni Comuni di Latina, a seguito delle restrizioni imposte dal Governo con il decreto Natale per contenere la diffusione del coronavirus.

E' stato sospeso anche il servizio dell'Isola ecologica itinerante in programma sabato 2 gennaio a Latina Scalo, piazzale Seneca.

“Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani - fa sapere ancora Abc - proseguirà senza interruzioni e secondo la programmazione ordinaria, a esclusione di venerdì 25 dicembre in cui sarà sospeso il servizio Porta a Porta nell'area interessata”.

Maggiori informazioni consultare sul sito di Abc.