Coronavirus Nettuno, sono 23 i nuovi casi di covid nelle ultime 48 ore

Aggiornamento dei casi dal comune di Nettuno, che ieri, 2 novembre, ha registrato 23 nuovi casi di covid riportati dalla Asl di Roma 6.

Ventidue dei nuovi positivi sono stati posti in isolamento domiciliare perché asintomatici o pauci sintomatici, mentre per un uomo di 75 anni è stato necessario il ricovero in ospedale. L'amministrazione comunale, attraverso la sua pagina Facebook, registra anche una nuova guarigione. Complessivamente in città le persone ancora positive sono arrivate a 193, di cui sette ospedalizzati