Coronavirus, un altro contagio a Nettuno: è una donna di 47 anni

Un altro caso di coronavirus si registra oggi, 20 agosto, nel comune di Nettuno. Dopo la donna di Malta individuata ieri, è stata trovata positiva una donna di 47 anni in seguito a un tampone effettuato in fase di pre-ospedalizzazione. Attualmente, come spiega il Comune attraverso la pagina Facebook istituzionale, la signora è stata posta in isolamento domiciliare e sottoposta a un altro tampone di verifica, mentre è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

I componenti del nucleo familiare sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa degli esiti dei tamponi. Gli attualmente positivi a Nettuno sono complessivamente 12, di cui quattro ricoverati.

Stabile invece la situazione nel comune di Anzio, dove gli attuali positivi continuano ad essere 10 come nei giorni scorsi, di cui tre ricoverati in ospedale e sette in isolamento domiciliare.