Coronavirus Nettuno, 66 nuovi casi in una settimana. Sono 224 gli attuali positivi

In una settimana sono stati registrati 66 nuovi casi di coronavirus a Nettuno dove sono ad oggi 244 gli attuali positivi. E’ stata l’Amministrazione comunale a fornire il quadro della situazione attuale, dopo le comunicazioni giunte dalla Asl Roma 6. “Dopo alcuni giorni in cui sono stati effettuati interventi di manutenzione e aggiornamento della piattaforma - viene spigato -, la Asl Roma 6 ha comunicato al Comune di Nettuno l'allineamento dei dati contenuti nel sistema attraverso il quali vengono comunicati all'Ente gli aggiornamenti dei casi di Coronavirus sul territorio comunale”.

Dal 4 novembre scorso sono stati registrati 66 casi, di cui uno ha necessitato di ricovero ospedaliero. Il picco più alto, con 18 nuovi positivi, c’è stato sabato 7 novembre, mentre ieri sono stati 5 i contagi comunicati. Come detto, gli attualmente positivi sono in tutto 224 di cui 9 ospedalizzati. “Sono, altresì, 41 i cittadini dichiarati guariti, mentre un paziente è passato dall'isolamento domiciliare al ricovero in una struttura sanitaria”.

Il bilancio sui controlli

Intanto continua l'attività di controllo e monitoraggio del territorio per il rispetto delle normative anti Covid da parte della polizia locale. Dall'11 marzo al 1 novembre sono stati effettuati 9229 controlli stradali e 5463 controlli ad attività commerciali per un totale di 364 sanzioni per violazioni a Dpcm, ordinanze e codice della strada. Nel solo mese di ottobre sono stati effettuati 1230 controlli ed elevate 19 sanzioni. Di seguito lo schema riepilogativo dell'attività della Polizia Locale di Nettuno.

