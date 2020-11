Coronavirus a Nettuno: 10 nuovi casi, gli attuali positivi scendono a 242

Dieci nuovi casi di coronavirus a Nettuno. L’aggiornamento è stato fatto nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 novembre, dall’Amministrazione che quotidianamente fa il punto sulla situazione in città sulla base dei dati della Asl Roma 6.

La buona notizia arriva dalle guarigioni che sono 15 in più rispetto alla giornata di ieri. Sulla base dei nuovi dati sono 242 gli attuali positivi, cinque in meno rispetto a 24 ore fa; sono sempre 11 i pazienti che sono ricoverati in strutture ospedaliere.