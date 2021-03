Coronavirus Nettuno: 11 nuovi casi. Positivi due dipendenti del Comune, chiusi tre uffici

Il sindaco Coppola: “Attivate tutte le procedure sanitarie previste dal protocollo. Circa venti dipendenti sono stati posti in isolamento in attesa degli esiti dei tamponi molecolari”

Aumenta il numero dei casi di coronavirus anche nella città di Nettuno: sono 11 i nuovi contagi di cui ha dato notizia nel pomeriggio di oggi, martedì 23 marzo, il Comune con il consueto aggiornamento quotidiano.

Tutti i nuovi positivi, tra cui ci sono anche due persone che lavorano presso il Comune, sono stati posti in isolamento domiciliare.

"Abbiamo immediatamente attivato tutte le procedure sanitarie previste dal protocollo - ha reso noto il sindaco Alessandro Coppola -. Circa venti dipendenti sono stati posti in isolamento in attesa degli esiti dei tamponi molecolari che saranno effettuati dalla Asl Roma 6. Per questo motivo gli orari di alcuni servizi comunali subiranno delle modifiche. Fino a nuova comunicazione resteranno chiusi al pubblico gli uffici Urp, Urbanistica e Ambiente, mentre sarà aperto solamente in orario mattutino l’ufficio protocollo".

Intanto sono state registrate anche due guarigioni, mentre un paziente già seguito in isolamento domiciliare è stato trasferito in una struttura ospedaliera. In città ad oggi gli attuali positivi sono 190 di cui 6 ricoverati.