Coronavirus, due nuovi casi a Nettuno: positive un’alunna e una docente

Altri due casi di coronavirus nella città di Nettuno che si aggiungono ai 18 delle scorse 48 ore che sono stati comunicati ieri dall’Amministrazione nel consueto aggiornamento.

Come fa sapere lo stesso Comune, i due nuovi positivi registrati dalla Asl Roma 6 sono “un'alunna della scuola Angelo Castellani la cui classe e il personale docente della bolla di riferimento sono stati posti in isolamento” e una “docente sempre del Circolo Didattico di Nettuno che già era in quarantena perché collegata ad uno dei casi registrati nelle scorse settimane”.

Due nuovi guariti sono stati registrati sempre nelle scorse 48 ore. A fronte di questi nuovi dati, sono sempre 145 gli attuali positivi in città con 5 persone che sono ricoverate in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.