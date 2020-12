Coronavirus Nettuno, nuovo focolaio all'interno di una Rsa: 29 contagi

Nuovo aggiornamento sulla città di Nettuno, dove ieri, 19 dicembre, è stato segnalato un focolaio di coronavirus. La Asl di Roma 6, in cui si sono registrati complessivamente 222 nuovi casi, ha comunicato di aver individuato un cluster nella Rsa Angeli Custodi di Nettuno.

I casi legati alla struttura sono al momento 29. La Asl ha disposto, come da protocollo, un'indagine epidemiologica che riguarderà tutti gli ospiti e gli operatori della Rsa.

In città, come annuncia l'amministrazione comunale, si registrano anche 22 guarigioni. Gli attuali positivi sono dunque 336, di cui 12 ricoverati in ospedale.