Coronavirus Nettuno, altri due decessi. Sono 23 i morti da inizio pandemia

Due decessi legati al coronavirus in poche ore a Nettuno. E’ stata una giornata difficile quella di sabato 12 dicembre; una giornata di lutto e di dolore per l’intera comunità che ha pianto la morte di due uomini: come ha spiegato il Comune con il consueto aggiornamento sulla base dei dati forniti dalla Asl Roma 6, i pazienti deceduti sono un 94enne che si trovava ricoverato in una struttura sanitaria, e un 87enne.

"Anche oggi ci troviamo a dare un doloroso addio a due nostri concittadini - ha detto il sindaco Alessandro Coppola -; sono salite a 23 le vittime del coronavirus dall'inizio della pandemia, un numero drammatico e che riempie il cuore di dolore e tristezza. Alle famiglie vanno le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza in questo momento di lutto".

Sul fronte contagi, fa sapere ancora il Comune, sono stati 43 i nuovi casi di coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel territorio di Nettuno nelle scorse 24 ore. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 381 di cui 16 ospedalizzati.