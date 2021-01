Coronavirus Nettuno, 40 nuovi contagi in due giorni. Sono 449 gli attuali positivi

In due giorni 40 nuovi casi di coronavirus sono stati registrati nel territorio di Nettuno. L’aggiornamento da parte del Comune sulla base dei dati diffusi dalla Asl Roma 6. Trentanove sono le persone risultate positive che sono state poste in isolamento domiciliare, mentre un uomo di 67 anni è stato ricoverato in una struttura sanitaria.

Allo stato attuale i positivi sono 449; 12 i pazienti ricoverati in ospedale. L’appello che arriva dal Comune è sempre quello di “osservare le disposizioni sanitarie vigenti, di indossare la mascherina, e evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di sicurezza”.

