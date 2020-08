Coronavirus a Nettuno, un nuovo caso in città. In 10 sono ancora positivi

Un nuovo caso di coronavirus è stato accertato nelle scorse ore a Nettuno. La conferma da parte dell’Amministrazione comunale che tiene costantemente aggiornati i cittadini sulla situazione in merito alla diffusione del Covid-19.

Il nuovo caso registrato dalla Asl Roma 6, spiega l’Ente in una nota, riguarda “una persona di rientro dalla Bulgaria per la quale è stato subito attivato il contact tracing internazionale. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ed è stato disposto l'isolamento domiciliare”.

I pazienti attualmente positivi sono 10, 4 quelli che necessitano di un ricovero ospedaliero.