Vaccino agli over 40: open day per la terza dose il 28 novembre a Latina e a Formia

Corsa al vaccino per gli over 40. La Asl di Latina organizza una giornata di open day vaccinale per la terza dose in due hub della provincia di Latina. L'appuntamento è in programma domenica 28 novembre ed è destinato agli over 40 mettendo a disposizione complessivamente 400 dosi di vaccino Moderna.

I punti vaccinali indicati dall'azienda sanitaria sono quelli dell'ex Rossi Sud di Latina, in via Monti Lepini, e del centro commerciale Itaca nella città di Formia.

Ai cittadini che abbiano più di 40 anni basterà presentarsi nei due hub anche senza appuntamento e prenotazione. Un invito dunque alla popolazione a vaccinarsi.