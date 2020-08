Nuova ordinanza della Regione: dal 1° settembre riaprono al pubblico gli eventi sportivi

Nuova ordinanza del presidente della Regione Lazio che disciplina alcune attività autorizzate a partire dal 1° settembre. Il documento che arriva dalla Regione stabilisce che saranno consentiti da questa data: i Servizi educativi per l’infanzia (0 -36 mesi).

Sarà inoltre consentita, sempre a partire dal 1° settembre, la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. "La presenza di pubblico - si legge nell'ordinanza - è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e l'assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro, con obbligo di misurazione di temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie". In casi eccezionali, eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, potranno essere sottoposto specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato-tecnico Scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento.

"Le attività sociali, economiche e istituzionali - prosegue l'ordinanza - operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le specifiche misure di protezione e contenimento del contagio".