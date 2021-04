Zona rossa a Bella Farnia, arriva l'ordinanza della Regione Lazio: tutte le regole per i prossimi 15 giorni

Nel dettaglio, cosa è possibile fare e cosa è vietato nei prossimi 15 giorni per i residenti della frazione di Bella Farnia. Le scuole di Sabaudia verso la chiusura per una settimana

La frazione di Bella Farnia, alla periferia di Sabaudia, sarà interessata dalla zona rossa per i prossimi 15 giorni in ragione del contagio elevato registrato all'interno della comunità indiana. Il provvedimento anticipato dalla prefettura e dalla Asl di Latina da qualche ora è ufficiale con la firma dell'ordinanza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Le regole della zona rossa

Le misure restrittive naturalmente riguardano l'intera popolazione residente e le regole sono quelle già note e contenute nel Dpcm del 2 marzo 2021. Nel dettaglio, sono vietati spostamenti in entrata e in uscita e all'interno degli stessi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. E' consentito il rientro nella propria abitazione o domicilio. Sono sospese tutte le attività sportive svolte anche nei centri all'aperto e tutti gli eventi e le competizioni di promozione sportiva. E' però possibile svolgere in modo individuale l'attività motoria in prossimità della propria abitazione.

Sono sospesi mostre e chisi al pubblico musei e altri luoghi della cultura, sospesi spettacoli aperti al pubblico in sale, locali e spazi all'aperto. In zona rossa restano chiuse anche le attività commerciali al dettaglio, con l'eccezione della vendita di generi alimentari e di prima necessità. Non si effettua attività di ristorazione e bar, che resta però consentita per la consegna a domicilio e l'asporto.

Le scuole verso la chiusura

Per quanto riguarda nello specifico l'attività didattica, l'ordinanza regionale demanda ad Asl e alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure restrittive "da motivare in ragione della valutazione di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica". Proprio la situazione creata nel comune di Sabaudia ha portato a un'ulteriore valutazione delle autorità locali: quella di chiudere gli istituti e di sospendere l'attività didattica in presenza almeno per tutta la prossima settimana, dal 3 al 7 maggio.

Il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi ha intanto fatto slittare l'avvio della stagione balneare dal 1 all'8 maggio.