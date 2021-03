Pasqua in zona rossa in tutta Italia. Le regole per spostamenti e visite ad amici e parenti

Tutta Italia in zona rossa nel fine settimana lungo di Pasqua, come era già accaduto anche durante le festività di Natale. Questa una delle misure che sono contenute nel decreto anti coronavirus che è stato varato oggi, venerdì 12 marzo, dal Consiglio dei Ministri. Tra le altre anche il passaggio di tutte le regioni che sono in zona gialla in quella arancione ed il passaggio automatico in zona rossa per tutte quelle regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti.

Le nuove regole in vigore dal 15 marzo

Le restrizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus previste con il nuovo decreto, varato pochi giorni dopo l’ultimo Dpcm, entreranno in vigore lunedì 15 marzo e saranno valide fino al 6 aprile, interessando anche il periodo di Pasqua. Tra le norme inserite, dunque, anche quella che prevede che tutte le regioni in area gialla passino in arancione a partire da lunedì. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale, ma nelle giornate di Pasqua e pasquetta sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone (esclusi i minori di 14 anni). Le violazioni della zona rossa saranno punite con multe dai 400 ai 3.000 euro. Nessun anticipo per l’orario del coprifuoco che rimane dunque fisato alle 22.

Le regole sugli spostamenti

Ma quali sono le regole sugli spostamenti? Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata di martedì 6 aprile (3, 4 e 5 è zona rossa nazionale), nelle regioni arancioni (non nelle rosse) "è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi". Il limite massimo, quindi, è di due persone oltre a quelle conviventi. I minori di 14 anni non si contano, e quindi possono aggiungersi ad esempio ai genitori che visitano i nonni, così come i disabili o non autosufficienti conviventi. Questi spostamenti non sono consentiti in zona rossa.

I congedi parentali

Nel decreto entrano anche i congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter, come chiesto in Cdm dalla ministra Elena Bonetti con l’appoggio della collega Mariastella Gelmini

“I congedi saranno retroattivi dal 1 gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione - ha detto Bonetti -. Abbiamo inoltre reintrodotto il diritto allo smart working per chi ha figli sotto i 16 anni. Per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine abbiamo previsto il bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana”.