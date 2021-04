Coronavirus Pomezia: 4 morti in una settimana. Numero degli attuali positivi in calo

Triste il bilancio degli ultimi sette giorni sul fronte dell’emergenza coronavirus a Pomezia: la comunità piange, infatti, la morte di altri 4 concittadini.

Un dato pesante per la città dove da inizio pandemia sono stati 38 i morti. Nelle scorse ore non ce l’hanno fatta una donna di 81 anni e tre uomini di 76, 79 e 80 anni e la notizia diffusa dal Comune che come ogni martedì fornisce un aggiornamento della situazione. “L'Amministrazione e la Città tutta – commenta il sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alle famiglie e agli amici dei nostri concittadini scomparsi”.

Sul fronte contagi, ad oggi sono 381 gli attuali positivi - in calo rispetto ai 414 di sette giorni fa -: di questi 29 pazienti hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale mentre 352 persone sono in isolamento domiciliare. Aumentano, fortunatamente, i guariti che da inizio pandemia hanno raggiunto la quota di 2813. Sono, infine, 17 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo perché non positive.