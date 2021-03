Coronavirus Pomezia, gli attuali positivi superano quota 400. Altri due decessi

L’aggiornamento del Comune che ha espresso il suo cordoglio per la morte di due donne di 63 e 85 anni. Ad oggi sono 15 i ricoverati

Il coronavirus non ferma la sua corsa neanche nel territorio di Pomezia dove in questa settimana è stato registrato un aumento del numero dei contagiati come anche dei decessi.

Secondo l’aggiornamento che ogni sette giorni viene fatto dall’Amministrazione comunale, sono saliti a 413 gli attuali positivi al Covid-19 (una settimana fa erano 363), di cui 15 ricoverati presso strutture ospedaliere; sono 398 invece le persone in isolamento domiciliare.

Cresce, però, anche il numero dei guariti che, secondo gli ultimi dati forniti, sono in totale 2.553; infine sono 14 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

Ma nell’ultima settimana è stata registrata anche la morte di due donne di 63 e 85 anni che fanno salire a 32 i decessi a Pomezia in oltre una non di pandemia. “L'Amministrazione comunale e la Città tutta – commenta il sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alle famiglie e agli amici delle nostre concittadine scomparse”.