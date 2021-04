Coronavirus Pomezia: altri due morti, 34 da inizio pandemia. Sono 414 gli attuali positi

L’aggiornamento del Comune che ha espresso cordoglio per la scomparsa di due cittadini di 81 e 85 anni. Ad oggi sono 26 i ricoverati, in 13 mesi 2643 i guariti

Pomezia continua a pagare pesantemente gli effetti della diffusione del coronavirus in città: due i decessi questa settimana, con le morti legate al Covid-19 che da inizio pandemia sono arrivate a 34.

A dare la notizia della morte di due concittadini di 81 e 85 anni è stato lo stesso Comune che ogni settimana fa il suo aggiornamento sulla situazione in città. "L'Amministrazione comunale e la Città tutta – ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alle famiglie e agli amici dei nostri concittadini scomparsi”.

Sul fronte contagi ad oggi sono 414 gli attuali positivi a Pomezia, con 26 dei pazienti che sono ricoverati presso strutture ospedaliere, mentre 388 persone sono in cura presso il proprio domicilio.

Cresce, fortunatamente, anche il numero dei guariti che in questi 13 mesi di pandemia sono stati 2643. Chiudono il quadro le 6 persone che sono state poste in isolamento domiciliare preventivo perché non positive.