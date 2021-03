Coronavirus Pomezia, scende il numero degli attuali positivi: sono 363. Altri 3 decessi

Scende il numero delle persone che sono ancora positive al coronavirus a Pomezia che piange però la morte di altri 3 cittadini. Questi alcuni dei dati dell’aggiornamento settimanale fornito dal Comune.

Gli attuali positivi sono 363 (una settimana fa erano 381) con 22 pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere, mentre sono 341 le persone in isolamento domiciliare. Aumentano i guariti che da inizio pandemia hanno raggiunto la soglia dei 2483; chiudono il bilancio, poi, le 13 persone poste in isolamento domiciliare preventivo perché non positive.

Ma a Pomezia è lutto per la morte di due donne e di un uomo rispettivamente di 87, 82 e 77 anni che erano risultati positivi al Covid-19. “L'Amministrazione comunale e la Città tutta – commenta il sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alle famiglie e agli amici dei nostri concittadini scomparsi”. Da inizio pandemia sono 30 le morti di persone che erano state contagiate dal coronavirus.