Coronavirus Pomezia, nuovo caso: positivo un ragazzo rientrato da un viaggio all’estero

Si aggiorna la situazione sul fronte contagi da coronavirus a Pomezia: un nuovo caso è stato registrato nella giornata di ieri, martedì 18 agosto. A darne comunicazione ufficiale l’Amministrazione con il consueto aggiornamento.

Positivo al tampone un ragazzo appena rientrato da un viaggio all’estero; contagio che arriva a pochi giorni da quello di un altro giovane di ritorno dalla Grecia.

Salgono così 5 i pazienti attualmente positivi: di questi 4 sono in isolamento domiciliare, uno è ricoverato presso una struttura ospedaliera. Sono 70 i cittadini di Pomezia guariti, mentre 21 cittadini sono al momento posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).