Coronavirus Pomezia: disposta la chiusura di una scuola elementare, si teme un focolaio

Disposta la chiusura, in via precauzionale, della scuola primaria Trilussa a Pomezia. Questa la decisione assunta dal Comune dopo che, è stato spiegato, “all'interno del plesso scolastico e tra la rete di contatti e familiari, si è sviluppato un cluster di circa 45 persone che presentano sintomi riconducibili al Covid-19".

La notizia diffusa nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 ottobre, dall’Amministrazione comunale. Su richiesta della Asl Roma 6, il sindaco Adriano Zuccalà sta predisponendo l’ordinanza di chiusura fino al 4 novembre compreso, salvo diverse disposizioni, della scuola primaria. “La chiusura - è stato specificato - non interesserà la scuola dell’infanzia, attualmente non direttamente coinvolta da casi di infezione e sita in un edificio distinto e indipendente rispetto alla primaria”.

Intanto chiusi al pubblico anche gli uffici Cultura e Istruzione di via Pier Crescenzi per effettuare una sanificazione generale a scopo precauzionale. Gli uffici riapriranno il 26 ottobre come di consueto con accesso contingentato e su appuntamento. Info: https://www.comune.pomezia.rm.it/coronavirus_ufficicomunali