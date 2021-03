Coronavirus Pomezia: attuali positivi in aumento, sono 334. Da inizio pandemia 24 decessi

In una settimana sale il numero delle persone al momento positive al coronavirus a Pomezia che piange la morte di un altro concittadino.

A fare il consueto bilancio settimanale è lo stesso Comune.

Comune che ha confermato la notizia della morte di un uomo di 68 anni; si tratta del 24esimo decesso in città in questo anno di pandemia. “L’Amministrazione e la Città tutta – ha detto il sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alla famiglia e agli amici del nostro concittadino scomparso”.

Per quanto riguarda invece la diffusione del Covid-19 sono 334 gli attuali positivi, mentre una settimana fa erano 320. Ad oggi sono 20 i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere e 314 persone sono in isolamento domiciliare. La buona notizia arriva dai guariti che sono aumentati ancora e hanno raggiunto quota 2192; sono 12 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).