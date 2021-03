Coronavirus Pomezia, 381 gli attuali positivi. In città 25 decessi da inizio pandemia

L’aggiornamento settimanale del Comune; in crescita il numero degli attuali positivi, ma aumentano anche i guariti che da marzo scorso sono 2359. La città piange la morte di una donna di 82 anni

Il coronavirus non si ferma e aumentano i contagi anche nel territorio di Pomezia. Ad oggi gli attuali positivi sono 381, in aumento rispetto ad una settimana fa quando erano 330. I dati aggiornati sono stati diffusi dall’Amministrazione che ogni settimana fa il puto della situazione sulla diffusione del Covid-19 in città.

Dei 381 positivi, 22 sono i pazienti al momento ricoverati presso strutture ospedaliere e 359 persone sono in isolamento domiciliare. Ma al tempo stesso cresce anche il numero dei guariti, che raggiunge quota 2.359. Infine, sono 14 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo perché non positive.

Ma in questa settimana la comunità di Pomezia ha pianto anche la morte di una donna di 82 anni. Da inizio pandemia sono arrivati a 25 i decessi di persone che erano risultato positive al Covi-19 e che poi non ce l’hanno fatta

“L'Amministrazione comunale e la Città tutta – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alla famiglia e agli amici della nostra concittadina scomparsa”.