Coronavirus Pomezia, sono 330 gli attuali positivi. Tutti i numeri di un anno di pandemia

L’aggiornamento del Comune: ad oggi oltre 2mila guariti e 24 decessi. Il sindaco: “Non dobbiamo consentire a rabbia, frustrazione o paura di prendere il sopravvento, dobbiamo continuare a essere responsabili, per noi stessi e per i nostri cari”

Scende leggermente a Pomezia in una settimana il dato degli attuali positivi al coronavirus: ad oggi sono 330 (4 in meno di sette giorni fa) con 21 pazienti che sono ricoverati presso strutture ospedaliere e 309 persone in isolamento domiciliare, altre 20 sono invece in isolamento preventivo perché non positive. A fornire i dati per il solito aggiornamento è l’Amministrazione comunale.

Allargando lo sguardo a questi 12 mesi di pandemia sono 2.298 i guariti, 24 i decessi.

“È trascorso ormai un anno dall’inizio della pandemia sanitaria legata alla diffusione del Covid-19: un virus insidioso e letale che continua a mietere vittime ogni giorno – ha sottolineato il sindaco Adriano Zuccalà –. In Italia abbiamo superato la soglia dei 100mila morti, un dato allarmante che deve spingerci a non abbassare la guardia e a continuare a rispettare le prescrizioni in vigore: uso della mascherina e distanziamento sociale. Non dobbiamo consentire alla rabbia, alla frustrazione o alla paura di prendere il sopravvento, dobbiamo continuare a essere responsabili, per noi stessi e per i nostri cari. Perché solo se siamo uniti possiamo vincere questa battaglia.

Da inizio pandemia – conclude il primo cittadino – abbiamo stanziato oltre 1,6 milioni di euro per far fronte all’emergenza sotto forma di contributi per i cittadini in difficoltà e riduzione di tributi per le attività commerciali chiuse. Anche per il 2021 confermiamo uno stanziamento di oltre 700mila euro, garantendo così alcuni importanti interventi a supporto di chi ha più bisogno”.

Per le famiglie in difficoltà, ricordano dal Comune che fino al 22 marzo sarà possibile presentare richiesta per beneficiare di un Buono spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza. Clicca qui per tutte le informazioni