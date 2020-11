Coronavirus Pomezia: salgono a 340 gli attuali positivi, sono 7 i ricoverati

Aumentano anche nel territorio di Pomezia i casi positivi di coronavirus. Il Comune come ogni martedì ha aggiornato i cittadini sulla situazione attuale.

Ad oggi, martedì 10 novembre, gli attuali positivi 340 mentre sette giorni fa erano 274, 66 in più. E’ cresciuto anche il numero dei pazienti ricoverati che sono 7 a fronte dei 4 di una settimana fa; 333 invece le persone in isolamento domiciliare.

I guariti totali hanno raggiunto quota 232, 42 in più rispetto a mezze giorni fa; infine le persone poste in isolamento domiciliare perché non positive sono 60.