Coronavirus, buone notizie da Pomezia: 70 i guariti e nessun caso negli ultimi giorni

Buone notizie da Pomezia dove da giorni non si registrano nuovi casi di coronavirus e dove aumentano i guariti. E’ il Comune a fare il punto della situazione ad una settimana dall’ultimo aggiornamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessun nuovo contagio in città dunque negli ultimi 7 giorni, mentre le persone che hanno sconfitto il Covid-19 sono salite ora a 70. Restano 3 i pazienti ancora positivi di cui due sono in isolamento domiciliare e uno è ricoverato presso una struttura ospedaliera. Chiudono il quadro i 25 cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo perché non positivi.