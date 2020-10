Coronavirus Pomezia: 58 gli attuali positivi. Due classi in quarantena nell’ultima settimana

Sono 58 gli attuali positivi al coronavirus e 144 i guariti a Pomezia. A fare il punto della situazione è il Comune nel consueto aggiornamento settimanale sulla diffusione del Covid-19 in città. La situazione è modificata rispetto a sette giorni fa quando i pazienti positivi erano 48 e le persone che erano riuscite a sconfiggere il virus 123.

Come fanno sapere dall’Amministrazione, delle persone attualmente positive 3 sono ricoverate presso strutture ospedaliere e 55 quelle in cura presso il proprio domicilio. Infine, in 24 sono posti in isolamento domiciliare preventivo perché non positivi.

Sul fronte delle scuole, nell’ultima settimana due classi della scuola primaria Trilussa sono state messe in isolamento. Intanto, sempre l’Amministrazione ha dato la comunicazione che gli uffici Anagrafe e Servizi sociali che si trovano in piazza San Benedetto da Norcia resteranno chiusi per effettuare una sanificazione generale a scopo precauzionale. Riapriranno al pubblico da lunedì 26 ottobre, come di consueto, con accesso contingentato e su appuntamento. Info: https://www.comune.pomezia.rm.it/coronavirus_ufficicomunali.