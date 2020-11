Coronavirus Pomezia: gli attuali positivi salgono a 338. Due decessi

Salgono gli attuali positivi al Covid-19, come fortunatamente anche i guariti, ma la città piange la morte di due cittadini: questa l'ultima settimana a Pomezia fotografata dall’Amministrazione comunale che come ogni martedì fa un bilancio della situazione in merito all’emergenza coronavirus.

Ad oggi, 24 novembre, gli atuali positivi sono 338, una settimana fa erano 45 in meno; i pazienti che necessitano di un ricovero presso strutture ospedaliere sono 5, mentre in 333 sono in cura presso il proprio domicilio. Salgono però anche i guariti che arrivano a quota 460, una settimana fa erano 369.

Ma Pomezia piange la morte di un uomo di 76 anni e di una donna di 71 anni. Cordoglio è stato espresso dal Comune. “L'Amministrazione comunale e la Città tutta – ha dichiarato il sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alle famiglie per la grave perdita”.