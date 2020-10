Coronavirus Pomezia, salgono a 227 i positivi in città. Sono 157 i guariti

Aumentano i positivi al coronavirus anche nella città di Pomezia. L’aggiornamento settimanale arriva come di consueto dall’Amministrazione che fa il punto della situazione ad oggi, martedì 27 ottobre.

Sono 227 i cittadini positivi al Covid-19, mentre sette giorni fa erano appena 58. Di questi, sono 5 i pazienti che sono ricoverati in strutture ospedaliere, mentre 222 persone sono in isolamento domiciliare. Ma contestualmente salgono anche i guariti che raggiungono quota 157 - una settimana fa erano 144 -. Sono infine 33 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

Il Comune informa inoltre che da domani riapriranno regolarmente al pubblico – con accesso contingentato e su appuntamento – gli uffici Anagrafe, Servizi sociali, Cultura e Istruzione.