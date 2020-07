Coronavirus a Pomezia, due nuovi casi positivi. I guariti salgono a 68

Due nuovi casi di positività al coronavirus negli ultimi giorni a Pomezia. A fare il punto della situazione in città l’Amministrazione comunale nel consueto aggiornamento.

I due nuovi contagi, spiegano dall’Ente, riguardano due uomini di 64 e 54 anni, quest’ultimo ricoverato in ospedale.

Questo il quadro generale: 5 sono le persone ancora positive al Covid-19 di cui cui 4 in isolamento domiciliare e una ricoverata presso lo Spallanzani di Roma; sono invece 68 i cittadini guariti. Infine sono 25 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positive).