Coronavirus Pomezia: gli attuali positivi salgono a 274, un decesso. I guariti sono 190

Aumentano gli attuali positivi al coronavirus nella città di Pomezia che piange anche la morte di un uomo di 85 anni. Il consueto bilancio settimanale è stato fatto ieri, martedì 3 novembre, dall’Amministrazione che ha aggiornato i cittadini sulla situazione nel territorio in merito alla diffusione del Covid-19.

Gli attuali positivi sono saliti a 274 a Pomezia; sette giorni fa erano 227. Sono 4 i pazienti ricoverati in strutture ospedaliere, 270 le persone curate mentre sono in isolamento domiciliare. Anche i guariti sono aumentati nell’ultima settimana e son arrivati a 190. Le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positive) sono 33.

Ad aggravare il bilancio settimanale il decesso di un uomo di 85 anni. “L'Amministrazione comunale e la Città tutta – ha dichiarato il sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alla famiglia per la grave perdita”.