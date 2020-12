Cluster in un convento di suore a Pontinia: avevano partecipato a un ritiro religioso a Bagnoregio

Centoquattro casi positivi all'interno del convegno di San Francesco a Bagnoregio, in provincia di Viterbo. Un claster che si è sviluppato nei giorni scorsi e ha portato delle conseguenze anche nella provincia di Latina, dove 12 suore sono rimaste contagiate. Queste ultime, 11 delle quali ospiti di un convento di Pontinia e una di Sezze, si erano recate nel convento di Bagnoregio circa dieci giorni fa per un ritiro spirituale in cui erano presenti altre religiose provenienti anche da altre zone d'Italia. L'Unità di crisi della Regione Lazio ha confermato il cluster con 104 suore positive su 114. Oggi, 16 dicembre, sono stati riscontrati altri 41 positivi, ieri invece 63. La situazione è attentamente monitorata dalla Asl di Viterbo, che ha disposto l'isolamento della struttura.

Le 12 suore provenienti da Pontinia che hanno partecipato alla trasferta si sono sottoposte al test e hanno scoperto di essere positive al loro rientro, come confermato dall'azienda sanitaria della provincia di Latina. Si tratta per la gran parte di religiose di giovane età le cui condizioni al momento non destano particolare preoccupazione.