Drive-in per gli studenti a Pontinia: 1.155 test effettuati e 17 positivi accertati

Due giornate di screening gratuito per gli studenti a Pontinia, nelle giornate di ieri e oggi. L'attività di drive-in per un rientro sicuro in classe si è conclusa alle 13 di oggi, 9 gennaio, e ha consentito di rilevare 17 positività su un numero complessivo di 1.155 test.

"Ritengo sia un utile strumento di prevenzione - ha commentato il sindaco Eligio Tombolillo - che abbiamo voluto mettere a disposizione dei nostri ragazzi e ragazze, che ringrazio personalmente per aver aderito in tantissimi Un ringraziamento speciale va alla farmacia Travagliati e alla farmacia DR. Max per la generosa donazione di tamponi, e ai comuni di Terracina e di Cisterna per il prestito dei tamponi. Grazie ancora alla Croce Rossa Italiana, ai volontari del gruppo comunale di protezione civile e alla polizia locale per l'ottimo lavoro che hanno svolto anche in questa occasione. Grazie ai colleghi Simone Orelli e Ivan Marco Benvenuti per aver dato il loro grande contributo anche in questa occasione".

Ad effettuare i test è stato in prima persona anche il sindaco Eligio Tombolillo.