Coronavirus Pontinia, screening sulla comunità indiana: 12 positivi su quasi 300 test

“Dati confortanti”: così il sindaco di Pontinia Carlo Medici ha commentato l’esito dello screening sulla comunità indiana che è stato svolto in città. Dopo Bella Farnia e Borgo Hermada, l’attività della Asl di Latina si è concentrata nella zona di Pontinia, uno degli altri comuni del territorio pontino in cui vivono e lavorano numerosi indiani.

I risultati sono stati resi noti dallo stesso primo cittadino nel corso della consueta diretta settimanale della domenica con cui viene fatto anche il punto della situazione sull’emergenza Covid-19: su quasi 300 test rapidi che sono stati eseguiti nell’area di via Aldo Moro, sono stati rilevati 12 positivi al coronavirus, di cui un paio, ha spiegato Medici, già noti. “Dati abbastanza confortanti con una buona adesione, anche se non totale” ha aggiunto il sindaco di Pontinia ricordando come molti dei cittadini indiani erano già stati sottoposti ai test nel corso degli screening condotti presso le aziende agricole.

“Il quadro è meno preoccupante di quanto non potesse sembrare un paio di settimane fa, ma questo non significa che si può abbassare la guardia; si deve stare ancora molto attenti perché il virus non è stato ancora sconfitto" ha commentato il primo cittadino e presidente della Provincia di Latina che poi ha fatto anche il punto sulla campagna vaccinale. “In settimana come Provincia abbiamo concordato con Asl e Croce Rossa l’utilizzo del sito dell’ex Rossi Sud dove si conta di somministrare a breve circa 2mila vaccini al giorno che aggiunti agli altri che vengono somministrati negli altri punti e grazie ai medici di famiglia permetteranno al territorio pontino di raggiungere quote tali per mettere in sicurezza la provincia nel più breve tempo possibile”.

La prossima tappa dello screening sulla comunità indiana sarà ora martedì 11 maggio a Fondi.